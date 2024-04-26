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Экономика 26 апреля 2024 19:10

Путин передал российский бизнес Ariston и Bosch в управление структуры «Газпрома»

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Российские «дочки» производителей бытовой техники Ariston Holding N.V. и BSH Hausgerate GmbH переданы во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня публикации. Согласно ему, в структуру «Газпрома» перешли 100% долей в уставном капитале обеих компаний – «Аристон Термо Русь» и «БСХ Бытовые Приборы»

#Владимир Путин
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