Путин передал российский бизнес Ariston и Bosch в управление структуры «Газпрома»

Российские «дочки» производителей бытовой техники Ariston Holding N.V. и BSH Hausgerate GmbH переданы во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня публикации. Согласно ему, в структуру «Газпрома» перешли 100% долей в уставном капитале обеих компаний – «Аристон Термо Русь» и «БСХ Бытовые Приборы»