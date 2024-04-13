Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Миссия РФ при ООН назвала позором заявления Кисиды о ядерной угрозе России
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе со стороны России. Об этом он написал на странице в соцсети X.
Ранее Кисида, выступая в Конгрессе США, заявил о рисках «еще одной катастрофы», которая случится из-за ядерного оружия. «Стыд и позор», — прокомментировал его слова Полянский.
Напомним, что зампостпреда Японии Мицуко Сино на заседании Совбеза организации, посвященном Украине, раскритиковала Россию, говоря о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.
При этом и японский Премьер, и дипломат ничего не сказали о причастности США к этой атаке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»