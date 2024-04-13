Миссия РФ при ООН назвала позором заявления Кисиды о ядерной угрозе России

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе со стороны России. Об этом он написал на странице в соцсети X.

Ранее Кисида, выступая в Конгрессе США, заявил о рисках «еще одной катастрофы», которая случится из-за ядерного оружия. «Стыд и позор», — прокомментировал его слова Полянский.

Напомним, что зампостпреда Японии Мицуко Сино на заседании Совбеза организации, посвященном Украине, раскритиковала Россию, говоря о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

При этом и японский Премьер, и дипломат ничего не сказали о причастности США к этой атаке.