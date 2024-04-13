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Япония раскритиковала Россию, упомянув о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
Заместитель постпреда Японии при ООН Мицуко Сино напомнила об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. При этом критике подверглась Россия, а США не были упомянуты, сообщает ТАСС.
Сино выступила против «ядерной риторики России».
«Как единственная страна, которая когда-либо подвергалась атомным бомбардировкам во время войны, Япония никогда не примет ядерные угрозы России, не говоря уже о любом применении ядерного оружия. Катастрофы Хиросимы и Нагасаки никогда не должны повториться», — заявила заместитель постоянного представителя Японии при ООН.
Это не первый раз, когда представители Японии упоминают трагедию Хиросимы и Нагасаки, не говоря, что за ней стоят Соединенные Штаты.
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