Миссия – обеспечить всех: как Татарстан решает вопрос участков для многодетных семей

Фото: © «Татар-информ»

Более 52 тыс. семей уже получили свои участки

В Татарстане с конца 2012 года работает программа, по которой многодетные семьи могут получить земельный участок. За это время, по данным Минземимущества РТ, заявки на землю подали более 72 тысяч семей.

Право на участок имеют семьи с тремя и более детьми, которые живут в своем муниципалитете не меньше пяти лет и нуждаются в улучшении жилищных условий (на каждого приходится от 12 до 18 кв. метров жилья). Также заявление можно подать, если одному из детей нет 23 лет и он учится очно.

На август 2025 года землю уже получили 52 тысячи семей – это более 72% от подавших заявки. Почти 2 тысячи участков выдали в 2025 году, и до конца года эта цифра вырастет.

Своей очереди ждут почти 20 тыс. семей, и больше всего в крупных городах:

Казань – 10 тыс.;

Набережные Челны – 6 тыс.;

Альметьевский район – 1,2 тыс.

В Татарстане на работу программы влияет дефицит земли – не хватает почти 16,4 тысячи участков

Дефицит в городах восполнят районами

В Татарстане на работу программы влияет дефицит земли – не хватает почти 16,4 тысячи участков. И именно в крупных городах. Больше всего дефицит в Казани – свыше 8 тысяч, в Набережных Челнах – 5,3 тысячи, в Альметьевске – около тысячи.

Так как свободных участков в Казани нет, с 2016 года их выделяют только на федеральных землях в Высокогорском районе. Всего за это время выдали 8,1 тысячи участков, из них 3,1 тысячи – федеральные.

С июня 2024 года действует новый закон, который разрешает выделять землю казанским семьям в пяти пригородных районах. Там уже нашли участки общей площадью 650 гектаров.

С учетом резерва в 1,5 тысячи федеральных участков районам предстоит передать Казани еще 7,5 тысячи наделов. В 2025 году от каждого района планируется передать примерно по 300 участков. План для самой Казани – обеспечить землей 1,5 тысячи семей.

В пресс-службе мэрии Казани сообщили, что, по данным Комитета земельных и имущественных отношений города, на сегодня дефицит составляет чуть более 5 тыс. участков.

«В Казани земельный ресурс для индивидуального жилищного строительства ограничен. Поэтому вопрос выделения бесплатных участков многодетным семьям решается путем постоянной работы с федеральными, региональными органами власти. Благодаря этой работе дефицит участков покрывается за счет территорий в близлежащих районах РТ», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии.

По ее данным, с начала реализации программы более 18 тыс. семей были включены в списки граждан, имеющих право на бесплатное получение участков. При этом 9,6 тыс. семей выбрали земельные участки и еще 8,5 тыс. семей необходимо обеспечить земельными участками. Стоит отметить, что ежемесячно на комиссии по выбору участков приглашается более 200 семей. До конца этого года выбрать участок будут приглашены еще 1,1 тыс. семей.

В Набережных Челнах ситуация схожа с казанской – в городе нет свободных участков

«Положительная динамика по Автограду началась»

В Набережных Челнах ситуация схожа с казанской – в городе нет свободных участков. Как отмечают в Минземимуществе РТ, по Автограду началась положительная динамика. Дело в том, что в этом году приняли закон, по которому челнинские многодетные семьи могут получать участки в близлежащих районах.

С начала года подготовлено почти 1,9 тыс. участков, из них 1,5 тыс. поставлены на кадастровый учет, еще 423 в стадии оформления. На конец июля выбрать участок пригласили более 1,5 тыс. семей, 205 семей свой выбор сделали.

Всего по плану на этот год обеспечить 1,5 тыс. семей выбранными участками. Однако мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев накануне попросил о выделении 2 тыс. земельных участков для многодетных семей в соседних районах до конца 2025 года.

«Исполком города выступает в роли просителя. Мы будем обращаться к администрациям близлежащих муниципальных районов с просьбой предоставить участки для многодетных семей Набережных Челнов», – сказал мэр.

Отметим, что 9 августа Магдеев вместе с представителями администрации Тукаевского района провел рабочую поездку по территории, чтобы определить свободные массивы для передачи в собственность города. Тукаевский район передал в собственность города 32 участка. В связи с большим числом обращений многодетных семей по расширению перечня участков в Тукаевском районе Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству района искать и передавать все пригодные для города земли.

Другие районы также предоставляют земельные массивы:

Мензелинский – 69,1 гектара для 469 участков;

Сармановский – 31,5 гектара для 158 участков;

Заинский – 20 гектаров для примерно 200 участков;

Елабужский – 22,8 гектара для 100 участков;

Актанышский – 43,6 гектара для 135 участков;

Муслюмовский передал 269 участков;

Менделеевский предоставит около 100 участков, оформление ожидается к концу августа;

Агрызский – 68,2 гектара для примерно 200 участков. Правда, от идеи раздавать земли в этом районе в Челнах отказались – далеко.

По мнению мэра, формирование и предложение 2 тыс. участков позволит сократить очередь минимум на 30%.

В Альметьевске в этом году 126 участков уже переданы семьям, еще 83 сформированы и поставлены на кадастровый учет. Сейчас ведутся работы по включению сельхозземель в границы населенных пунктов, что позволит создать еще более 1,1 тыс. участков.

«Перед администрациями Казани и Набережных Челнов поставлена задача о предоставлении в 2025 году 1,5 тыс. участков. Положительная динамика по Автограду началась, планируем в конце третьего квартала провести очередное выездное совещание. Кроме того, мы будем вести ежемесячный мониторинг процессов выделения земель и предоставления их семьям по всей республике. Муниципалитетам следует подойти с пристальным вниманием ко всем процессам. Данный вопрос на особом контроле Раиса РТ Рустама Минниханова», – заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров.

Раис республики Рустам Минниханов ставил задачу — выдать землю всем, кто подал заявку. На сегодня эту цель полностью выполнили 16 районов

40 районов выполнили или почти выполнили план

Если смотреть на ситуацию по всему Татарстану, то Раис республики Рустам Минниханов ставил задачу — выдать землю всем, кто подал заявку. На сегодня эту цель полностью выполнили 16 районов.

Еще 21 район обеспечил 90–99% заявителей, а в 12 районах на очереди всего 1–2 семьи.

Однако есть и отстающие: в пяти районах обеспеченность ниже 90%.

В Кукморском районе землю пока не получили 612 семей (65,2% от нуждающихся), в Рыбно-Слободском — 128 семей (72,3%), в Зеленодольском — 641 семья (77,3%), в Нижнекамском — 608 семей (86,8%), в Бугульминском — 131 семья (89,2%).

Тем не менее, по данным Минземимущества РТ, до конца 2025 года власти планируют выдать участки всем семьям, которые подали заявки.