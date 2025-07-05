Миссия Минниханова, фактор Эрдогана, сила Путина и подготовка к выборам: акценты недели

Рустам Минниханов провел знаковую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, в Татарстане продолжают подготовку к Единому дню голосования, а Дональд Трамп остался недоволен телефонным разговором с Владимиром Путиным. Эти и другие новости, а также основные акценты за неделю – в обзоре «Татар-информа».





Главное событие недели – это статусная встреча Рустама Минниханова с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре

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Миссия Минниханова для России и встреча с Эрдоганом

Главное событие недели – это встреча Рустама Минниханова с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Политических деятелей связывают давние дипломатические и дружеские отношения. Впервые турецкий лидер побывал в Казани еще в 2011 году, будучи главой правительства Турции. Минниханов приезжал в 2014 и 2018 годах на инаугурацию Эрдогана. Турецкий же президент в последний раз был в Казани на саммите БРИКС в октябре 2024 года.

В этот раз в Анкаре лидеры встретились по личной инициативе Эрдогана, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. Пока Раис республики проводил встречи с министрами, президенту Турции доложили, что в Анкаре с рабочей поездкой находится Рустам Минниханов. Эрдоган, узнав о визите, пригласил гостя из Татарстана на встречу, где с теплотой вспомнил свою поездку в Казань.

Татарстан и Турцию связывают обширные и экономические бизнес-интересы. Как подчеркнул Эрдоган на встрече с Миннихановым в Анкаре, 25% всех инвестиций Турции в Россию приходятся на Татарстан. А товарооборот между республиками превысил отметку в 5 млрд долларов.

Позицию Владимира Путина повторил Реджеп Эрдоган на встрече с Миннихановым Фото: rais.tatarstan.ru

У Татарстана особая роль в процессе взаимодействия России с исламскими странами. По поручению Президента России Владимира Путина Раис Татарстана с 2014 года возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». И любые дипломатические контакты с лидерами стран этого «блока» стоит рассматривать и с этой позиции. Кроме того, Указом Путина Международному экономическому форуму «Россия – Исламский мир: KazanForum» придали статус федерального мероприятия.

Реджеп Тайип Эрдоган оценил роль республики и Минниханова в укреплении связей России со странами исламского мира.

«Вы проводите большую и важную работу по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». С большим уважением наблюдаю и хочу отметить Ваши усилия и вклад в развитие отношений России со странами исламского мира», – подчеркнул президент Турецкой Республики во время встречи в Анкаре.

Заметим, что встреча Минниханова с Эрдоганом прошла в самый разгар дипломатического конфликта России с Азербайджаном. И эта страна ментально наиболее близка Турции. На данный момент нет официальной информации, затрагивали ли Минниханов с Эрдоганом «бакинский инцидент». Но исключать ничего не будем.

Так или иначе, встреча Раиса РТ с турецким лидером стала очередным свидетельством значимой роли Минниханова на дипломатическом треке России.

В интервью татарстанский лидер подробно рассказал о текущих раскладах и задачах на будущее в сфере взаимодействия России с исламским миром Фото: rais.tatarstan.ru

Россия 20 лет сотрудничает с ОИС, роль Татарстана

Тема дипломатии Татарстана со странами исламского мира получила на этой неделе и другое продолжение. В понедельник пресс-служба Раиса Татарстана опубликовала интервью Рустама Минниханова, посвященное 20-летию со дня присоединения России к Организации исламского сотрудничества (ОИС) в качестве наблюдателя.

РФ присоединилась к ОИС в 2005 году по инициативе Владимира Путина. Спустя год при содействии бывшего Премьер-министра России Евгения Примакова и Первого Президента Татарстана, ныне – Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева была создана Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую позже (в 2014 году) возглавил Минниханов.

В интервью татарстанский лидер подробно рассказал о текущем положении и задачах на будущее в сфере взаимодействия России с исламским миром. Кроме того, он выразил уверенность, что модель Татарстана может быть интересна мусульманским странам.

«Совместное мирное проживание и сотрудничество в течение многих веков мусульман и православных, а также представителей других религий на нашей земле стало хорошей возможностью для диалога и обмена опытом. Татарстан активно выступал за расширение международных связей России с мусульманским миром, подчеркивая важность межрелигиозного мира и стабильности», – отметил Минниханов.

Участие России в ОИС и активная роль Татарстана способствовали значительному укреплению культурных и гуманитарных связей России с мусульманским миром, подчеркнул Минниханов.

В интервью татарстанский лидер так же обозначил приоритеты Татарстана в сотрудничестве с организацией, рассказал о росте товарооборота, ключевых инициативах и новых проектах республики со странами ОИС.

В четверг вечером состоялся очередной телефонный разговор Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом Фото: kremlin.ru

Молчание ракет и недовольный Трамп. Путин провел успешные переговоры с президентом США

Ненадолго отойдем от татарстанской повестки в пользу геополитической. В четверг вечером состоялся очередной телефонный разговор Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Российский лидер выразил готовность продолжать переговорные процессы с Киевом, но указал американскому оппоненту, что Россия не отступится от своих целей по устранению причин конфликта на Украине.

Трамп же ставил вопрос иначе, требуя скорейшего завершении военных действий на Украине. Неудивительно, что американский лидер остался недовольным.

«Это был довольно долгий разговор, мы говорили о многих вещах. Я не в восторге. Я не достиг никакого прогресса», – посетовал американский президент говоря об «украинской» части разговора.

Касаясь ближневосточного кейса, Владимир Путин подчеркнул необходимость урегулирования политико-дипломатическими средствами конфликта Израиля и Ирана. Между тем сам Трамп поддержал и помог ракетными ударами Израилю в силовой версии решения вопроса.

В последнее время многое говорится о потеплении отношений России и США. Но переоценивать этот процесс не стоит. Скорее, можно констатировать, что стороны чуть отошли от края пропасти, за которым могло случиться прямое военное противостояние между странами.

Регулярные переговоры с Трампом понемногу сдвигают сознание и Западной Европы, которая после поражения Джо Байдена на американских выборах стала главным «идейным спонсором» режима Владимира Зеленского Фото: whitehouse.gov

Вряд ли США и Россия когда-то будут по одну сторону баррикад по гамбургскому счету. Таким образом, недовольство Трампа скорее свидетельствует об успешности проведения телефонного разговора со стороны Путина.

Возможно, США рассчитывали на иную тональность российского лидера, учитывая контекст. А именно заморозку военной помощи для Украины, о которой также стало известно на этой неделе.

1 июля Politico и NBC News сообщили, что США приостановили поставки части вооружений Украине, включая ракеты для систем ПВО Patriot. При этом, по версии анонимных чиновников киевского режима, которых цитирует The Economist, американцы прекратили поставки Украине всей военной помощи, а не только отдельных категорий вооружения.

Возможно, Трамп рассчитывал на некую реакцию Путина. Однако, по заявлению помощника Президента РФ Юрия Ушакова, эту тему российский лидер вообще не упомянул во время разговора с американским президентом. На самом деле, это очень сильный ход. С его помощью Москва подает сигнал, что добьется целей СВО вне зависимости от позиции третьих стран.

Между тем регулярные переговоры с Трампом понемногу сдвигают сознание и Западной Европы, которая после поражения Джо Байдена на американских выборах стала главным «идейным спонсором» режима Владимира Зеленского. Так, на этой неделе, впервые с 2022 года, состоялся разговор Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Каких-то конкретных результатов он, конечно же, не дал. Но в плане изменения политических тенденций, безусловно, очень важен.

Андрей Кондратьев: «Выборы Раиса Республики Татарстан – это возможность для каждого жителя республики определить ее будущее» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выборы Раиса Татарстана

Возвращаемся к татарстанской повестке. Чуть больше двух месяцев осталось до Единого дня голосования в Татарстане, который пройдет 14 сентября. Помимо выборов Раиса республики запланированы выборы депутата Государственного Совета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу, а также 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Накануне на брифинге ЦИК РТ были озвучены предварительные итоги выдвижения кандидатов на выборы Раиса Татарстана. По состоянию на 4 июля в список входят Рустам Минниханов от партии «Единая Россия», Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Руслан Юсупов (ЛДПР).

Для участия в выборах Раиса республики каждый кандидат должен заручиться поддержкой не менее 384 депутатов представительных органов муниципальных образований, включая не менее 96 депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. Подписи должны быть собраны не менее чем в 34 муниципальных образованиях республики.

«Выборы Раиса Республики Татарстан – это возможность для каждого жителя республики определить ее будущее. Избирательная система Татарстана полностью готова к выдвижению и регистрации кандидатов на выборах всех уровней, планомерно проводится подготовка к голосованию», – прокомментировал на брифинге председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По его словам, важно, чтобы все происходило в точном соответствии с законом и в условиях равного доступа для всех политических партий и участников избирательного процесса.

Говоря о прозрачности, уже известно, что 14 сентября на избирательных участках в Татарстане будут работать 14 тыс. наблюдателей от политических партий, кандидатов, Общественной палаты республики и от Общественной палаты РФ. Также планируется работа камер видеонаблюдения всех 65 территориальных избирательных комиссиях.

«На всех избирательных участках будут приборы видеофиксации, чтобы вести контроль на участках. Будет тотальный видеоконтроль на участках!» – подчеркнул председатель ЦИК РТ.

Сегодня в Москве пройдет ежегодный общегородской Сабантуй в Музее-заповеднике «Коломенское» Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

Сабантуй – как «как мягкая сила» Татарстана

Сегодня в Москве пройдет ежегодный общегородской Сабантуй в Музее-заповеднике «Коломенское». В празднике примет участие Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Интересно, что в этом году он пройдет в новом формате. Праздник по-прежнему сохранит традиции, но при этом наполнится патриотическими акцентами. 2025 год в России проходит под знаком празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества. Поэтому изменения в формате Сабантуя понятны и логичны.

Одним из центральных элементов сегодняшнего праздника станет экспозиция о героях, акция по написанию писем участникам СВО, а также мастер-классы по плетению маскировочных сетей. Посетители также смогут заглянуть на площадку ДОСААФ России, где будет представлена выставка оружия, организованы интерактивные зоны с обучением управлению дронами и укладке парашютов.

Сабантуй за годы проведения в столице превратился из традиционного праздника тюркских народов в межнациональную площадку, объединяющую различные культуры. Среди почетных гостей ожидаются представители федерального правительства, руководства Москвы и Московской области, республик Татарстан и Башкортостан, а также видные политические и общественные деятели.

«Сегодня Сабантуй – это не просто дань традициям, это праздник единения. Мы собираемся вместе, чтобы показать дух многонационального российского народа и помочь тем, кто сегодня на передовой. Второй год подряд мы проводим также «Ночной Сабантуй» без алкоголя и западной музыки, а все средства от продажи билетов идут на поддержку бойцов СВО», – сказал «Татар-информу» глава оргкомитета Московского Сабантуя и руководитель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов.

Фарит Фарисов: «Сегодня Сабантуй – это не просто дань традициям, это праздник единения» Фото: © «Татар-информ»

Москвичей и гостей столицы ждет обширная культурная программа. На главной сцене с утра до позднего вечера выступят: заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев, оркестр «Бишбармак», артисты Башкортостана Гаяз Гаетбаев и Айгуль Асадуллина, ансамбль танца «Татарстан», Альберт Жалилов, Наиля Фатехова, Айдар Ракипов, Гузалия и другие исполнители.

Будет интересно и поклонникам спорта. В рамках московского Сабантуя пройдут финальные схватки Кубка мира по национальной борьбе корэш с участием спортсменов из 15 стран. Также все желающие смогут принять участие в любительских поединках.

В современной политике есть понятие «мягкой силы». Так, у США – это джинсы, кола и Голливуд, у России – литература, музыка и традиционные ценности. А у Татарстана к «мягкой силе» можно отнести как раз национальный праздник Сабантуй и национальную сладость – чак-чак, который стал известен на весь мир после казанского Саммита стран БРИКС.

Таким образом, проведение Сабантуя в Москве, как и в других регионах страны, знакомит население этих регионов с Татарстаном и татарской культурой и традициями. В конечном счете это служит как раз на благо мирного сосуществования культур, национальностей и религий в большой России. Это как раз то, в чем ставит Татарстан в пример всем регионам РФ Владимир Путин.