Фарит Фарисов: «Сабантуй – это не просто дань традициям, это праздник единения»

В музее-заповеднике «Коломенское» 5 июля состоится Московский Сабантуй, который в этом году пройдет в новом формате. Праздник по-прежнему сохранит традиции, но при этом наполнится современными и патриотическими акцентами. В рамках обширной программы запланированы народные гуляния, плетение маскировочных сетей, акция «Письма бойцам», а также выставка, посвященная защитникам Отечества.

Мероприятие проходит при поддержке Правительства Москвы, Правительства Татарстана, Правительства Башкортостана и Татарской национально-культурной автономии Москвы. Генеральным партнером выступает компания «Татнефть», информационными партнерами стали телеканал «МИР», радиостанция «Восток FM», RUTUBE и VinEx Media.

Сабантуй за годы проведения в столице превратился из традиционного праздника тюркских народов в межнациональную площадку, объединяющую семьи разных культур. Среди почетных гостей ожидаются представители федерального правительства, руководства Москвы и Московской области, республик Татарстан и Башкортостан, а также видные политические и общественные деятели.

В 2025 году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Одним из центральных элементов праздника станет экспозиция о героях, акция по написанию писем участникам СВО, а также мастер-классы по плетению маскировочных сетей. Посетители также смогут заглянуть на площадку ДОСААФ России, где будет представлена выставка оружия, организованы интерактивные зоны с обучением управлению дронами и укладке парашютов.

Глава оргкомитета Московского Сабантуя и руководитель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов отметил, что праздник стал символом единения народа.

«Сегодня Сабантуй – это не просто дань традициям, это праздник единения. Мы собираемся вместе, чтобы показать дух многонационального российского народа и помочь тем, кто сегодня на передовой. Второй год подряд мы проводим также «Ночной Сабантуй» без алкоголя и западной музыки, а все средства от продажи билетов идут на поддержку бойцов СВО», – отметил Фарисов.

На главной сцене с утра до позднего вечера будут выступать популярные артисты, музыкальные и танцевальные коллективы. В числе приглашенных – заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев, оркестр «Бишбармак», артисты Башкортостана Гаяз Гаетбаев и Айгуль Асадуллина, ансамбль танца «Татарстан», Альберт Жалилов, Наиля Фатехова, Айдар Ракипов, Гузалия и другие исполнители.

Любители национальной борьбы смогут увидеть финальные схватки Кубка мира по корэш и кыргыз курош с участием спортсменов из 15 стран. Также все желающие смогут принять участие в любительских поединках.

Традиционные башкирская и татарская деревни с аутентичными интерьерами будут воссозданы на территории праздника. Все предметы быта и декора доставлены специально из регионов. Гости смогут познакомиться с национальными промыслами, поучаствовать в народных играх, ярмарках и концертах. Татарстан представит город Набережные Челны, а Башкортостан – Кармаскалинский и Зианчуринский районы.

Для детей будет организована площадка «Детский Сабантуй», а на фестивале «Кухня народов мира» – дегустации национальных блюд. На «Улице добрых соседей» развернется шатровый город с представителями различных народов, проживающих в Москве. В этом году впервые можно будет поиграть в нарды с чемпионом мира, организатором выступит Федерация нард Республики Татарстан.

Образовательная площадка от Духовного управления мусульман Москвы будет посвящена вопросам семейных ценностей. В лектории запланированы выступления на социально значимые темы.

На территории Автономии татар Москвы представят проекты «Цифровой иммунитет» и «Учим татарский язык с Ак Буре». Гости смогут протестировать цифровые образовательные продукты, изучить татарский язык с помощью интерактивных приложений, а также посетить тематические мастер-классы.

Телеканал «МИР» подготовил специальную площадку – МИРовой Сабантуй, где участников ждут мастер-классы, викторины, фотозоны с национальными костюмами и выступления популярных исполнителей.

Программа Сабантуя будет продолжаться до ночи. Завершит праздник «Ночной Сабантуй» – молодежная вечерняя программа без алкоголя и западной музыки. Она пройдет на одной из крупнейших московских площадок.

Время работы площадок в музее-заповеднике «Коломенское»: с 11:00 до 22:00

Подробности – на официальной странице мероприятия.