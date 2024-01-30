«Мисс Татарстан – 2024» рассказала, какую профессию хочет получить после окончания школы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Обладательница титула «Мисс Татарстан – 2024» 14-летняя Эвелина Габитова после окончания школы планирует поступить на журфак МГУ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала сама девушка.

«Я шла на этот конкурс не ради подарков, а для бесценного опыта, самого титула, обретения новых друзей и эмоций. С раннего детства меня увлекала модельная индустрия. В будущем я хотела бы продолжить эту карьеру, но я понимаю, что она очень коротка, поэтому после окончания 11 класса планирую поступить в МГУ на факультет журналистики», – рассказала «Мисс Татарстан – 2024».

Несмотря на то что ей 14 лет, Эвелина Габитова уже окончила две модельные школы и имеет несколько титулов на разных уровнях, в том числе «Мисс Набережные Челны».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мисс Казань – 2024» Александра Кочергина о себе рассказала, что она сейчас учится в 10 классе медицинского лицея, но планирует свою жизнь связать со спортом.

«Я учусь в медицинском лицее, но в один момент я передумала и решила связать свою жизнь со спортивной индустрией – планирую поступать в Поволжскую академию спорта и туризма на специальность “спортивный менеджмент”. Мне очень нравится организационная сфера», – заметила обладательница титула.

Напомним, ранее заслуженный деятель искусств РТ, президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова ответила на вопросы о 14-летней победительнице конкурса.