Мишина и Галлямов с падением стали первыми в произвольной программе командного турнира ОИ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, заняли первое место после произвольной программы командных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Несмотря на падение в самом конце программы, за выступление россияне получили наибольшее количество баллов — 145,2. Второе место заняла пара из Японии Рику Миура / Рюити Кихара (139,60), замкнули тройку спортсмены из Китая — Пэн Чэн / Цзинь Ян (131,75).

Командный турнир. Спортивные пары. Произвольная программа.

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 145,2.

2. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 139,6.

3. Пэн Чэн / Цзинь Ян (Китай) — 131,75.

Помимо спортивной пары, Россию в командном турнире представляют также танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Марк Кондратюк в мужском одиночном катании, а также Камила Валиева в женском одиночном катании.

Своим выступлением Мишина и Галлямов принесла России 10 очков в общий зачет командного турнира. После осечки американской пары российские фигуристы упрочили свое лидерство и теперь могут обеспечить себе золотые медали уже после выступления танцевального дуэта Синициной и Кацалапова.

Фигурное катание. Командный турнир. Общий зачет.

1. ОКР — 55 баллов.

2. Япония — 48 баллов.

3. США — 48 баллов.

Ранее фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине.