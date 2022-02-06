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Спорт
6 февраля 2022  18:31
Дамир Садриев

Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине

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Фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла вторую бронзовую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Пекине. 19-летняя российская спортсменка заняла третье место в могуле.

Серебро досталось американке Джелин Кауф, а золото выиграла австралийка Джакара Энтони. 

Фристайл. Могул. Женщины.
1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,09.
2. Джелин Кауф (США) — 80,28.
3. Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72.

Стоит отметить, что медаль в данной дисциплине лыжного фристайла большая редкость для России. В последний раз на подиуме Олимпиады у женщин в 1994 году стояла Елизавета Кожевникова.

Напомним, ранее стал известен состав сборной России по фигурному катанию на заключительный день командного турнира на играх в Пекине.

#фристайл #Олимпиада-2022
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