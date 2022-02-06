Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине

Фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла вторую бронзовую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Пекине. 19-летняя российская спортсменка заняла третье место в могуле.

Серебро досталось американке Джелин Кауф, а золото выиграла австралийка Джакара Энтони.

Фристайл. Могул. Женщины.

1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,09.

2. Джелин Кауф (США) — 80,28.

3. Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72.

Стоит отметить, что медаль в данной дисциплине лыжного фристайла большая редкость для России. В последний раз на подиуме Олимпиады у женщин в 1994 году стояла Елизавета Кожевникова.

Напомним, ранее стал известен состав сборной России по фигурному катанию на заключительный день командного турнира на играх в Пекине.