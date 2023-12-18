Mirror: «Авангард» способен поразить цель за 30 минут, и Запад не сможет его остановить

Фото: скриншот видео от Минобороны РФ

Российский Президент Владимир Путин насмехается над Западом — он предупредил западных лидеров о том, что Россия всегда находится в состоянии «высокой готовности к выполнению задач», имея в виду ядерный потенциал страны. Об этом пишет Mirror.

Таким образом авторы прокомментировали завершение работы по перевооружению очередного полка Ясненского соединения PBCH на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард» в Оренбургской области. Видео в своем телеграм-канале ранее опубликовало Минобороны РФ.

«„Авангард“ доставляет ракеты к целям со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Комплекс с гиперзвуковым планирующим аппаратом запускается за пределы атмосферы Земли перед тем, как поразить множество целей — на все это уходит менее 30 минут. Это единственное оружие такого рода в мире, и Путин говорит, что у Запада нет средств остановить его», — сказано в статье.

Авторы также обратили внимание на заявление командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, который сказал, что в 2024 году Россия проведет семь межконтинентальных баллистических запусков в качестве летных испытаний новых ракетных систем — это больше чем средняя ежегодная цифра за последние пять лет.

Каракаев также доложил, что ракетные комплексы нового поколения в настоящее время составляют 88% от общего количества, и Россия готова бросить вызов Западу, пишет газета.

«Состояние ракетных войск стратегического назначения на сегодня характеризуется высокой готовностью к выполнению задач», — сказал генерал-полковник.

О создании «Авангарда» Владимир Путин объявил в марте 2018 года во время своего выступления перед Федеральным собранием. Ранее сообщалось, что второй полк гиперзвуковых «Авангардов» готовится заступить на боевое дежурство.