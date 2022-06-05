Второй полк гиперзвуковых «Авангардов» готовится заступить на боевое дежурство

К боевому дежурству готовится второй полк, оснащенный гиперзвуковым боевым комплексом «Авангард». Он войдет в состав Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Кстати, с точки зрения воздействия противоракетной обороны на это оружие, то здесь даже говорить не о чем с точки зрения ему противодействия. Они даже не могут себе представить, как по нему можно сегодня противодействовать», — заявил генерал в интервью передаче «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

В декабре прошлого года Каракаев уже рассказывал о планах перевооружения РВСН. В 2022 году на дежурство планировалось поставить четыре ракетных полка. Один, оснащенный «Сарматами», будет включен в Ужурское ракетное соединение, второй, имеющий комплекс «Авангард», в Ясненское, а также ракетные полки в Тверской и Кировской областях с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс».