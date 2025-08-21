Миранчук поедет в «Динамо», но Карпина не спасет: Антон на щите покидает Европу

Вчера стало известно, что Антон Миранчук попрощался с одноклубниками и покинет «Сьон» в ближайшее время. Инсайдер Иван Карпов же утверждает, что россиянин перейдет в московское «Динамо» и даже назвал конкретную сумму трансфера. Почему Антон не поможет решить все проблемы, порожденные Валерием Карпиным в «Динамо» - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: rfs.ru

Миранчук уйдет из «Сьона»?

Карьера Антона Миранчука, в отличие от его родного брата Алексея, не столь яркая, если смотреть на клубы, за которые они играли. С другой стороны, Алексей хоть и уехал в Европу раньше, в 2020-м, в «Аталанте» он был резервистом. А сейчас хоть и зажигает в США за «Атланту» – эта лига все равно слабее Европы, будем честны.

Антон же уехал за границу в 2024-м, подписав контракт с довольно скромной командой «Сьоном». Конечно, не «Аталанта», но зато там россиянин стал ключевым. Всего за 24 матча в минувшем сезоне Высшей лиги он забил два мяча и отдал три передачи. В Швейцарии отмечали талант Антона, его футбольный интеллект и потенциал.

Тем не менее, его приключения в этой команде, видимо, подходят к концу. Интереса к Миранчуку из топ-5 чемпионатов не обнаружилось. Вчера «Спорт-Экспресс» сообщил, что Миранчук уже попрощался со швейцарской командой. А на тренировках, возобновленных после трехдневного короткого отпуска, Антон уже участия не принимал. В текущем сезоне на поле Антон вышел лишь один раз – в игре с «Цюрихом» (3:2). А на последние матчи с «Лугано» (4:0) и «Янг Бойз» (0:0) даже не вышел.

Фото: fclm.ru

Ждем Антона в «Динамо»?

Похоже, что на Антона в «Сьоне» уже не рассчитывают. Но куда он пойдет? Скорее всего, он вернется в Россию, поскольку за рубежом на него уже не рассчитывают – не факт, что в другом среднем клубе он закрепится в старте. А какие варианты есть на родине?

Сразу можно сказать, что Миранчук с огромной долей вероятности не вернется в «Локомотив». Поскольку он уже уходил оттуда по той причине, что был резервистом и хотел играть побольше. А при нынешней великолепной молодежи и в частности Алексее Батракове пробиться в старт будет практически нереально.

В таком случае стоит ожидать перехода Миранчука в «Динамо». Поскольку, как мы ранее писали, Валерию Карпину нужен плеймейкер. А также сообщалось, что «бело-голубые» действительно имеют интерес к россиянину. Инсайдер Иван Карпов, например, уже называет конкретную сумму, которую заплатит клуб из Москвы – 2 млн евро.

Сейчас «Динамо» переживает тяжелые времена – 11-е место в таблице и пять очков. Следует ли Антону бежать на тонущий корабль?

Фото: fcdynamo.ru

В «Динамо» Миранчук будет играть стабильно

Если абстрагироваться от положения «бело-голубых» в чемпионате, то этот вариант выглядит не так плохо. Во-первых, в переходе заинтересован сам Карпин, что уже является гарантией игрового времени. Во-вторых, футболитстов на позицию плеймейкера действительно не хватает.

Так, в данный момент эту роль исполняет Бителло. Но он по природе фланговый игрок, во время матчей заметно, что его тянет из центра налево. А другие атакующие полузащитники, Виктор Окишор и Егор Смелов, совсем «мальки». Им по 18 и 20 лет, соответственно, их перевели из дубля.

Что касается морального вопроса, то тут тоже нет особых проблем. Миранчук ведь уйдет в «Динамо» не напрямую из «Локомотива», а транзитом через «Сьон». Да и между «бело-голубые» и «железнодорожниками» нет горячей вражды.

В любом случае Антон знаком с требованиями Карпина, они пересекались в сборной России. Сам наставник хочет видеть игрока в своей команде. Поэтому Миранчук действительно может присмотреться к этому варианту. Правда, есть один нюанс.

Фото: fcdynamo.ru

Миранчук спасет свою карьеру, но не «Динамо»

Свою-то карьеру, возможно, Антон и спасет, выдав сильный сезон и зарекомендовав себя по-новому. А что станет с «Динамо»? Проблема в том, что Миранчук не станет панацеей для команды Карпина.

Да, если Антон пополнит стан «бело-голубых», то атака действительно может наладиться. Поскольку для футбола Карпина найдется единственная недостающая деталь. Но что делать с обороной? Тактику наставника уже многие клубы «раскусили». Его игра пасом от вратаря читается – защитников кроют прессингом, и они «привозят». Например, в игре с «Балтикой» (0:3) и ЦСКА (1:3).

Марцела Личку ранее критиковали за то, что в его «Динамо» был слишком большой перекос в атаку. Клуб много забивал, но вот в обороне творился хаос. Карпин был призван привнести баланс клубу. И в каком-то смысле это получилось – теперь атака и защита одинаково плохи. В связи с этим и выходит, что переход Миранчука в «Динамо» станет спасением самого игрока, а не команды.

Чтобы «бело-голубые» реабилитировались, надо провести серьезную работу над игрой в целом, отойти от этой привычной тактики. Главная ошибка Карпина в том, что он слишком резко стал переводить «Динамо» от футбола Лички к своему. И в силу своего упрямства не хочет идти на уступки, все сильнее «закручивая гайки». Из-за его новых требований и сами вратари стали чудить, например, Андрей Лунев в игре с «Балтикой». То, что команда подстраивается под тренера – хорошо. Но ведь и сам наставник должен адаптироваться под новый коллектив. Впрочем, это уже другая история.