«Динамо» – это «Ростов 2.0»: почему Карпин – главное разочарование старта РПЛ

Вчера «Динамо» проиграло у себя дома ЦСКА. Этот матч стал четвертым в этом сезоне РПЛ, где «бело-голубые» не могут победить. Тем временем Карпин срывается на журналистов и сетует на отсутствие плеймейкера. Почему Карпин проваливает начало сезона - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: fcdynamo.ru

Наши ожидания – наши проблемы

Ранее в наших материалах, посвященных Валерию Карпину, мы возлагали на него надежды. Говоря, что он придаст «Динамо» системности и дисциплины после хаоса Марцела Лички.

В итоге ожидания начали рушиться уже в первом туре, где «Балтика» (1:1) задавила «бело-голубых» прессингом. Потом ничья с «Сочи» в Кубке и два фиаско от «Краснодара» (0:1, 0:4). А вчера Карпин проиграл в своем первом дерби на посту в «Динамо» – от ЦСКА (1:3). Сейчас «бело-голубые» идут на 12-м месте.

Светлым пятном лишь выглядят победы над «Ростовом» (1:0) в РПЛ и над «южанами» (3:2) в Кубке России. А что сам Карпин? Он нервничает, срывается на журналистов. Например, после «избиения» от «быков» в Кубке он вступил в перепалку на послематчевой пресс-конференции.

– Валерий Георгиевич, я не понимаю, как атакует команда?

– Как? У нас миллион принципов. В том числе прессинг. Мы мало забиваем, но и мало пропускаем. С «Сочи» мы нанесли 26, кажется, ударов. Сегодня нанесли больше ударов, чем соперник. Я вас спрошу: как атаковал «Краснодар»?

– Использовали ошибки.

– Браво. Но как атаковал?

– Я не специалист.

– У нас был прессинг. «Динамо» не может сидеть в своей штрафной. Их вратарь все время выбивал мяч. Ни разу они не вышли низом, – передает слова Карпина «Чемпионат».

Очень напоминает историю, когда наставник «Рубина» Леонид Слуцкий в провальном сезоне 2021/22 начинал хамить журналистам из-за слабых выступлений клуба. В итоге все мы знаем, чем это все закончилось. Обычно подобное поведение – признак того, что тренер теряет контроль над командой, либо все не идет по его плану. Но в чем причина фиаско Карпина?

Фото: fcdynamo.ru

Валерий Георгиевич может сетовать на проблемы с составом. Но есть нюанс

Основная причина – отсутствие внятной структуры игры. Но это можно объяснить травмами игроков. Например, с «быками» не могли сыграть Маухуб, Луис Чавес, Милан Майстрович, Артур и Максим Осипенко. А вчера из-за повреждения не сыграл основной вратарь Андрей Лунев. До старта сезона ушел Хорхе Карраскаль – одно из ключевых звеньев в «Динамо».

Причем футболисты стали «ломаться» именно под руководством нового наставника. Возможно, дело в требованиях Карпина. Например, Дмитрий Скопинцев говорил «Матч ТВ», что нагрузок при новом специалисте стало больше.

«Стало больше нагрузок на тренировках. Много бегаем, работаем в зале. И чаще спим на базе», – рассказал защитник.

В то же время Карпин не хочет объяснять слабую игру кадровыми проблемами. Ограничившись лишь классическими словами: «В атаке не получилось. Будем разбирать».

«Можно, конечно, все списать на потери или еще что-то, но не вижу в этом смысла. Да, даже в этой игре у нас случилась вынужденная замена, когда вместо Кутицкого пришлось выпускать Зайдензаля. Однако говорить про нехватку кадров не имеет смысла. Не получилось то, что задумывали – прежде всего в атаке. Будем это разбирать», – сказал тренер после поражения от «Краснодара».

Хотя уже дальше раскрыл одну из проблем, указав, что нападающие не виноваты в слабой атаке команды.

«Им нужно доставлять мяч, а если этого не происходит, то это проблема всей команды, а не только нападающих», – объяснил Карпин.

То есть не хватает плеймейкеров, которые будут доставлять мяч нападающим. Например, Карпин пытается сделать Бителло атакующим полузащитником. Хотя бразилец – фланговый игрок, его тянет налево. Скорее всего, именно этим и объясняется интерес «Динамо» к Антону Миранчуку. Президент «Сьона» Кристиан Константен уже подтвердил на днях, что Миранчук ведет переговоры с другим клубом.

Возможно, покупка Антона действительно поможет. Вопрос лишь в том, почему Карпин не может перестроить свою игру из-за отсутствия нужных ему игроков? Да, ушел Карраскаль, который как раз и был плеймейкером. Но разве наставник не должен иметь гибкость и перестраивать игру команды, когда возникают кадровые вопросы?

Вполне возможно, что Карпин специально не «спихивает» плохие результаты на проблемы с составом, потому что Личка в подобных ситуациях умел выкручиваться. А Валерий Георгиевич собирается покупать нового игрока при появлении таковых.

Фото: fcdynamo.ru

«Динамо» реабилитируется, или Карпин продолжит лепить из него второй «Ростов»?

Пожалуй, главный вопрос: что будет дальше с «Динамо»? Тут есть два варианта. Первый – игроки адаптируются к новым нагрузкам, а купленный Миранчук позволит построить тот футбол, который хочет видеть Карпин.

Второй – угасание «бело-голубых» продолжится. Даже если удастся приобрести нужного плеймейкера, никуда не девается тот факт, что Карпин не умеет работать с имеющимся материалом. Даже если получится привезти Антона, то при выбывании какого-то другого футболиста снова все может порушиться.

И как показала вчерашняя игра с «армейцами», пока что ближе именно второй вариант развития событий. У команды нет идей в атаке, защита чудит и привозит. Об этом говорят и цифры – 23 удара по воротам и восемь в створ в игре с ЦСКА. И лишь один гол в исполнении экс-игрока «Рубина» Дениса Макарова. Иван Сергеев, показавший великолепный прошлый сезон в «Крыльях», куда-то испарился в «Динамо» (всего один гол в четырех матчах РПЛ).

На данный момент «Динамо» выглядит очень крепким середняком, которым когда-то был «Ростов» Карпина. Вот только если за работу с «желто-синими» была скидка из-за класса состава, то в столичной команде уровень футболистов куда выше. Из-за чего и ожиданий больше.