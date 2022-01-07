«Мир душевный – главное достояние человека»: Митрополит Татарстана Кирилл о Рождестве

В ночь со вчера на сегодня православные всего мира встретили Рождество Христово. Впервые главная Рождественская служба Татарстана состоялась в недавно освященном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря.

В Рождественскую ночь в просторном и величественном соборе внезапно стало мало места для прихожан

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Желаю нам, чтобы мы жили так же мирно, в добрососедстве»

В ночь на 7 января, в один из главных праздников православных – Рождество Христово, верующие устремляются в храмы, чтобы попросить Всевышнего о самом сокровенном: отвлечься от суеты и набраться сил. Ночную Божественную литургию в Соборе Казанской иконы Божией Матери отслужил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

По традиции он обратился ко всем православным верующим.

«Я желаю нам, чтобы мы жили так же мирно, в добрососедстве. К сожалению, действительность наполнена очень многими раздражающими факторами. Но вот состояние души должно быть непоколебимым. Мир внутренний, душевный, – огромное достояние человека. Та благодать, которая сходит сегодня в сердца человеческие, может растворить всю ту злобу и ненависть, которые нас окружают. Желаю нам всем мира, благополучия и благоденствия. Чтобы они пребывали над всеми нами. И над нашей страной, над каждым, кто здесь живет и трудится», – произнес митрополит Кирилл.

На службу пришли целыми семьями. К торжеству присоединились и молодые пары, и седовласые старики, и мамы с детьми Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Рождественскую ночь в просторном и величественном соборе внезапно стало мало места для прихожан. Здесь собрались несколько сотен человек. На службу пришли целыми семьями. К торжеству присоединились и молодые пары, и седовласые старики, и мамы с детьми. Несколько малышей сладко спали в переносных люльках. Каждый вновь пришедший словно приносил с собой немного тепла и радости. Красиво и стройно звучал клирос, возносились к небу молитвы.

Внутреннее убранство собора дополнили молодыми соснами и гирляндами из искусственных цветов. Повсюду горели свечи. Пахло ладаном и свежей хвоей.

«Это мое второе Рождество в Татарстане. С первого дня моего пребывания здесь возникло чувство, будто я пришел к себе домой. Ощущение, что нахожусь дома. Здесь большая многовековая церковная традиция, что, безусловно, сильно ощущается. Казань всегда была крупным христианским центром. Там, где мы сейчас стоим, проходили, наверное, миллионы людей. Они шли к Казанской Божией Матери. И мы с вами сегодня являемся наследниками этой святыни. Хранителями и послушниками. Для нас это очень торжественно и ответственно!» – отметил правящий архиерей.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл: «Это мое второе Рождество в Татарстане. С первого дня моего пребывания здесь возникло чувство, будто я пришел к себе домой» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Хочется танцевать и смеяться!»

Ближайшие к монастырю улицы были заполнены припаркованными машинами. Прихожане оставляли автомобили и шли на службу пешком. Однако большинство приехало на общественном транспорте.

Стояла настоящая рождественская погода. Дул небольшой ветерок и мягкими хлопьями падал снег. Ночь была наполнена переливчатым колокольным звоном.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во время службы соблюдались санитарные правила. На входе в храм прихожанам предлагали воспользоваться антисептиком и напоминали о необходимости носить маски. За безопасностью следили сотрудники МЧС и полицейские.

Рождество символизирует единство божественной и человеческой сущности, и напоминает о том, что никто не одинок в этом мире Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Я впервые на рождественской службе, – рассказал прихожанин, представившийся Олегом. – Мама всю жизнь соблюдала православные традиции, а я только недавно «дозрел». Сегодня великий праздник и нужно встречать его подобающим образом».

Сестры Анна и Ольга рассказали, что приходят на ночную Рождественскую службу каждый год. Это давно стало для них хорошей традицией.

«Остаемся в церкви до утра, – поделились женщины. – Совершенно не устаем. Наоборот – тело наполняется легкостью, а в голове проясняется. Хочется танцевать и смеяться!»

В иерархии православных праздников Рождество занимает второе место после Пасхи. Оно символизирует единство божественной и человеческой сущности, и напоминает о том, что никто не одинок в этом мире.