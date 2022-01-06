В Казанском соборе началась главная Рождественская служба Татарстана

Елена Симакова

В 23.40 в Соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря началось главное Рождественское богослужение Татарстана. Божественную литургию возглавляет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: © Елена Симакова

«Я желаю нам всем, чтобы мы жили так же мирно, в добрососедстве. Жизнь наша наполнена очень многими раздражающими факторами, к сожалению. Но вот состояние души должно быть непоколебимым. Мир душевный, мир внутренний является огромным достоянием человека. Та благодать, которая сходит сегодня в сердца человеческие, может растворить всю ту злобу и ненависть, которые нас окружают. Я желаю всем нам мира, благополучия и благоденствия. Чтобы они пребывали над всеми нами. И над нашей страной, надо всеми, кто здесь живет и трудится», – обратился к прихожанам владыка.

В храме собрались несколько сотен прихожан. Возле входа дежурят полицейские и сотрудники МЧС. Прихожанам измеряют температуру и напоминают о необходимости носить маски в местах большого скопления людей.

Обращаясь к собравшимся, Митрополит Кирилл отметил, что это его второе Рождество в Татарстане.

«С первого дня чувство, будто я пришел к себе домой. У меня ощущение, что я нахожусь дома. Здесь большая многовековая церковная традиция. Это, конечно, очень сильно ощущается. Казань всегда была большим христианским центром. Там, где мы сейчас стоим, проходили, наверное, миллионы людей. Они шли к Казанской божьей матери. И мы с вами сегодня являемся наследниками этой святыни. Хранителями и послушниками. Для нас это очень торжественно и ответственно», – сказал правящий архиерей.

Рождественские службы в эти минуты идут во всех храмах республики – православные встречают Рождество Христово.

Праздничное богослужение из главного храма республики транслирует телеканал «Татарстан – Новый век». Прямой эфир идет и на портале «Православие в Татарстане».