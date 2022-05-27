Мир аниме, манги и ожившие картины: Челны присоединятся к «Библионочи 2022»

28 мая Центральная городская библиотека Набережных Челнов присоединится к Всероссийской акции «Библионочь-2022» и организует для гостей и жителей города расширенную праздничную программу. Об этом сообщается на официальной странице ЦБС в соцсети.

Для любителей аниме, манги и комиксов пройдет мастер-класс «Мир на кончике карандаша». Они посетят комикс-лабораторию с Анатолием Ухандеевым, освоят технику фехтования на световых мечах в стиле «Звездных войн», примут участие в танцевальном баттле Just Dance.

Во время открытия выставки художника из Нижнекамска Айзиряк Мустафиной оживут картины, а на мастер-классах участников «Библионочи» обучат игре на музыкальных инструментах, боевым искусствам капоэйра и помогут создать эффектные матрешки в технике пластилиновая живопись.

Литературный вечер «Моңлы чишмәләрдән су эчеп — Воспевая родные мелодии» познакомит с членами литературного объединения «Ляйсан», а литературно-познавательное путешествие «В каждой избушке — свои игрушки» — с декоративно-прикладным искусством и народным творчеством.

Для блогеров будет организована встреча с автором популярного блога «Дневник татарина» Рамисом Гилметдиновым.

На протяжении всей «Библионочи» будет работать выставка комиксов из фонда библиотеки, турнир по настольным играм «Мафия», «Монополия», «Агрополия», «Башня», «Шахматы», «Шашки», детские настольные игры, деревянные авторские головоломки Андрея Устюжанина «Табышмак», фотозона в латиноамериканском стиле, магазин «Иначе говоря» и другие локации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамская «Библионочь» представит инсценировку сказки и «Библиосумерки».