Нижнекамская «Библионочь» представит инсценировку сказки и «Библиосумерки»

27 мая в Нижнекамске в 11-й раз состоится всероссийская ежегодная акция «Библионочь». Центральная библиотека им. Г. Тукая и детская библиотека «Апуш» присоединятся к этому событию и организуют «Библиосумерки» по теме «Про традиции» для всех желающих.

Гостей праздника ждет увлекательное путешествие в мир литературы, традиций, обычаев и фольклора.

В этом году 27 мая объединит сразу два мероприятия — Всероссийский день библиотек и «Библионочь-2022».

В 10.00 в Центральной библиотеке им. Г.Тукая централизованная библиотечная система Нижнекамска отметит свой профессиональный праздник, который завершится парадом библиотек, а ближе к вечеру начнется «Библионочь».

«С каждым годом акция „Библионочь“ набирает все большую популярность среди жителей и гостей города. Наша задача — показать прекрасный, волшебный и захватывающий мир книги, повысить ценность и значимость книги и чтения в целом. В этом году тема „Библионочи“ тесно связана с Годом культурного наследия народов России и посвящена традициям. В рамках проведения акции мы подготовили интереснейшую программу для посетителей. Будут и экскурсии, путешествия, квесты, мастер-классы. Завершится „Библионочь“ показом фильмов и мультфильмов в библиокинозале», — рассказала «Татар-информу» директор Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Гульназ Арсланова.

Сотрудники центра чтения и общения «Заман» также примут активное участие в событии: проведут игру «Калейдоскоп народов России», мастер-класс по изготовлению оберега, а также инсценируют татарскую народную сказку «Башмаки». Помимо этого участники «Библионочи» смогут принять участие в тренинге «Выступаем без страха», интерактиве «Гостеприимство татарского народа», игрополисе «Дорогой народных традиций» и многих других мероприятиях.