Минземимущество РТ приобретет 600 жилых помещений для предоставления детям-сиротам

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана в этом году приобретет 600 жилых помещений для предоставления детям-сиротам по договорам найма. Об этом сообщил руководитель ведомства Фаниль Аглиуллин во время прямого эфира по вопросам социальной поддержки детей-сирот.

«Благодаря решению Президента Татарстана с 2020 года мы увеличили квоту. В 2020 году приобрели 600 жилых помещений, в 2021-м – 636, в этом году планируем приобрести 600 жилых помещений», – рассказал глава Минземимущества.

Аглиуллин отметил, что с 2013 по 2021 год министерство приобрело в собственность республики 3 363 жилых помещения на общую сумму 4 млрд рублей, из них 537 млн рублей выделены из федерального бюджета.

«Эта сумма небольшая по сравнению с той, что выделяет республика. Прошу проработать вопрос на федеральном уровне по увеличению субсидий из федерального бюджета для приобретения жилья детям-сиротам», – обратился он к участвующим в прямом эфире депутатам Госдумы от Татарстана.

По его словам, для эффективного использования государственного имущества министерством проводится работа по выявлению задолженности у детей-сирот за жилищно-коммунальные услуги. «По последним данным, она составила около 44 млн рублей. В этой части нужно найти какое-то решение», – подчеркнул он.