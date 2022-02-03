Минобрнауки: В Татарстане большинство детей-сирот проживают в замещающих семьях

В Татарстане большинство детей-сирот проживают в замещающих семьях. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина во время прямого эфира по вопросам социальной поддержки детей-сирот.

«Если в 2018 году в Татарстане было 11 тыс. детей-сирот, то на 1 января 2022 года – 9,7 тыс. И из этой цифры большинство детей, почти 9,2 тыс., проживают в замещающих семьях. Причем 2,6 тыс. – это усыновленные дети. Это очень хороший факт», – рассказала спикер.

Асадуллина уточнила, что в республике насчитывается 7 179 замещающих семей. «У нас существует школа приемных родителей. Это одно из условий, когда мы ребенка можем отдать в семью. Родитель должен брать ребенка, осознавая, какие трудности могут возникнуть», – заявила она.

Такая школа, по словам замминистра, помогает стать «профессиональными родителями». «Самая большая проблема для ребенка – это вторичное сиротство. И мы работаем над тем, чтобы этого не было», – подчеркнула она.

Спикер также отметила, что в настоящее время в республике зарегистрировано 389 многодетных приемных семей, из них 76 семей воспитывают пять и более детей, а 313 – по три–четыре ребенка.

«Одно из важных направлений работы – социализация таких семей. Я считаю, что удачная форма – это организация летнего отдыха. У нас есть смена “Семь цветов счастья”, которая проводится уже в течение пяти лет. Каждый год более 300 детей отдыхают. Причем это дети с ограниченными возможностями здоровья. Отдыхают они со своими замещающими родителями. И самое главное – во время смены они могут пообщаться, обсудить проблемы, которые возникают», – заключила Асадуллина.