Минзем РТ хочет выкупить у «ТАИФ-НК АЗС» 1,6 тыс. «квадратов» в Казани за 7,3 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений РТ намерено изъять у ООО «ТАИФ-НК АЗС» земельный участок площадью 1 570 квадратных метров в столице республики. Взамен утраченной недвижимости ведомство готово предоставить компании-оператору автозаправочных станций 7,3 млн рублей возмещения. Минзем подал соответствующий иск в Арбитражный суд РТ. Для какого проекта производится изъятие земельного участка, в материалах суда не говорится. Адрес надела также не указан. Не выдает его и публичная кадастровая карта.

Вероятно, речь идет о строительстве Вознесенского тракта. В апреле этого года «Татар-информ» рассказывал о том, что для строительства этой автодороги у собственников планируют приобрести около 50 га в столице Татарстана и ее пригороде. Землю «для государственных нужд Республики Татарстан» выкупают от Казани до Кощаково. Под бульдозеры попадут и участки крупных бизнес-структур. Эта территория нужна для строительства тракта на участке от проспекта Победы в Казани до федеральной трассы М7 «Волга».

В прошлом году под снос попала в основном промзона в Советском районе Казани, несколько гаражей и дач там же. Затем трасса стала выходить за пределы города, и, видимо, поэтому регулирование потребовалось на уровне республики. Всего под изъятие попадают 14 участков общей площадью 45,9 га. Они расположены, в частности, в Казани – в районе улицы Минская, рядом с поселками Самосырово и Вознесенское, а также в Кощаковском поселении Пестречинского района. Забираемые в госфонд участки принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. В числе компаний – «ТАИФ-НК», на месте трассы сейчас расположена заправка, «Техводпром», «Раминвест», «Сельскохозяйственное предприятие “Кощаковское”».

Также в апреле стало известно о том, что в Казани изымут 11 участков для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. На пути первого участка дороги от улицы Несмелова до трассы М7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор» оказались жилые и садовые дома, баня, хозяйственные строения, нежилые здания, расположенные в казанских СНТ «Пролетарий», КГУ НПП имени В. И. Ленина «Лагерная», сад №2 АО «КВЗ».

Выкуп земельных участков под строительство первой очереди Большого Казанского кольца обошелся городскому бюджету в 163 млн рублей, говорил начальник Управления жилищной политики городского исполкома Ренат Шамсутдинов. Вторая очередь дороги от ул. Борисковская до Технической предполагала обращение в пользу государства уже 73 земельных участков на общую сумму 386 млн рублей.