В Казани изымут 11 участков для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе

Власти Казани изымут 11 участков и расположенную на них недвижимость для строительства первого участка дороги от улицы Несмелова до трассы М7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор». Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества согласно приложению к настоящему постановлению», — сообщается в документе.

Под изъятие попадают жилые и садовые дома, баня, хозяйственные строения, нежилые здания, расположенные в казанских СНТ «Пролетарий», КГУ НПП имени В И Ленина «Лагерная», Сад № 2 АО «КВЗ».

Комитет земельных и имущественных отношений и Управление жилищной политики исполкома заключат с собственниками соглашения об изъятии, а Финансовое управление направит средства на исполнение постановления.

Документ действует в течение трех лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что дорогу-дублер Горьсковского шоссе, которая пройдет от улицы Несмелова до автодороги М7 через ЖК «Серебряный бор», планируется построить до 2025 года.