Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса на основе молнупиравира «Лагеврио», сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

В инструкции сказано, что лекарство применяется для лечения инфецированных взрослых с легким и среднем течением Covid-19, а также для тяжелобольных пациентов, которым может потребоваться госпитализация.

Препарат выпускается в виде капсул. Начинать прием рекомендуется как можно раньше после того, как коронавирус подтвержден и в пределах 5 дней от момента появления симптомов.

Возможны побочные реакции в виде головокружения и головных болей, диареи, тошноты, сыпи, крапивницы.