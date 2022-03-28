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Здоровье
28 марта 2022  20:35

Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса

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Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса на основе молнупиравира «Лагеврио», сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

В инструкции сказано, что лекарство применяется для лечения инфецированных взрослых с легким и среднем течением Covid-19, а также для тяжелобольных пациентов, которым может потребоваться госпитализация. 

Препарат выпускается в виде капсул. Начинать прием  рекомендуется как можно раньше после  того, как коронавирус подтвержден и в пределах 5 дней от момента появления симптомов.

Возможны побочные реакции в виде головокружения и головных болей, диареи, тошноты, сыпи, крапивницы.

#минздрав #производство лекарств #коронавирус
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