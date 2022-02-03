news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
3 февраля 2022  20:51

Минздрав зарегистрировал еще один лекарственный препарат против коронавируса

news_top_970_100

В России зарегистрирован еще один препарат для лечения коронавируса. Лекарство «Эсперавир» на основе молнупиравира разработала фармацевтическая компания – ООО «Промомед Рус». 

«Дата государственной регистрации — 3 февраля 2022 года. Форма выпуска-капсулы», — сказано в государственном реестре Минздрава РФ.

В декабре сообщалось, что министерство выдало регистрационное удостоверение препарату «Мир-19», который разработал Институт иммунологии ФМБА.

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное