Минздрав зарегистрировал еще один лекарственный препарат против коронавируса

В России зарегистрирован еще один препарат для лечения коронавируса. Лекарство «Эсперавир» на основе молнупиравира разработала фармацевтическая компания – ООО «Промомед Рус».

«Дата государственной регистрации — 3 февраля 2022 года. Форма выпуска-капсулы», — сказано в государственном реестре Минздрава РФ.

В декабре сообщалось, что министерство выдало регистрационное удостоверение препарату «Мир-19», который разработал Институт иммунологии ФМБА.