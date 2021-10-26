Минздрав вновь обновит рекомендации по лечению Covid-19

Минздрав начал работу над новой версией рекомендаций по лечению больных с коронавирусом. В числе изменений — сведения об одновременной вакцинации от Covid-19 и гриппа, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням ведомства профессор Владимир Чуланов.

Одновременные прививки от гриппа и коронавируса были разрешены Минздравом в пятницу, 22 октября.

«Сейчас уже ведется разработка 14-й версии, в которой будет обновлен ряд разделов, в том числе и включена информация о возможности вакцинации одновременно от гриппа и от ковид-инфекции, это очень важно», — заявил специалист во время пресс-конференции «Как сохранить и укрепить здоровье в период нерабочих дней».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что в настоящее время в медучреждениях страны находятся более 1,3 млн пациентов с коронавирусом, что больше, чем было на пике прошлого сезона.