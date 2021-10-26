Коронавирусом в России болеют почти 60 тыс. детей

В настоящее время коронавирусной инфекцией в России болеют около 60 тыс. детей. При этом у половины зараженных младшей возрастной категории остро проявляются симптомы вируса, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что у 50% течет заболевание с яркой клиникой. И всего в стране сегодня почти 60 тыс. детей находятся на лечении у медицинского персонала», — рассказал глава ведомства на заседании координационного совета при Кабмине по борьбе с Covid-19.

Ранее он уже заявлял, что по сравнению с 2020 годом в России кратно увеличилось число случаев коронавируса среди детей. Так, по данным Минздрава, среди всех заразившихся 12–13% приходится на россиян в возрасте от шести до 17 лет.

В целом по стране под наблюдением врачей находятся более 1,3 млн пациентов с коронавирусом, что больше, чем было на пике прошлого сезона.