Минздрав: В России случаев заражения оспой обезьян не выявлено

В России нет зарегистрированных случаев заражения оспой обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«В России случаев заражения нет», — ответил глава профильного ведомства журналистам.

Он пояснил, что вакцинация против оспы была обязательно до 1980 года, поэтому сегодня имеется «определенный пул иммунного населения». Кроме того, в стране имеются средства диагностики, поэтому с постановкой диагноза нет никаких сложностей.

По его словам, российские врачи смогут выявить оспу обезьян и лечить ее — для этого есть лекарства.

«Медикаментозная терапия, которая необходима, она в медицинских организациях присутствует», — заявил Мурашко.

Ранее ВОЗ заявила, что в 11 странах мира, неэндемичных для оспы обезьян, выявлено 80 случаев данного заболевания.