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Здоровье
21 мая 2022  18:40

Минздрав: В России случаев заражения оспой обезьян не выявлено

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В России нет зарегистрированных случаев заражения оспой обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«В России случаев заражения нет», — ответил глава профильного ведомства журналистам. 

Он пояснил, что вакцинация против оспы была обязательно до 1980 года, поэтому сегодня имеется «определенный пул иммунного населения». Кроме того, в стране имеются средства диагностики, поэтому с постановкой диагноза нет никаких сложностей. 

По его словам, российские врачи смогут выявить оспу обезьян и лечить ее — для этого есть лекарства. 

«Медикаментозная терапия, которая необходима, она в медицинских организациях присутствует», — заявил Мурашко.

Ранее ВОЗ заявила, что в 11 странах мира, неэндемичных для оспы обезьян, выявлено 80 случаев данного заболевания.

#Михаил Мурашко
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