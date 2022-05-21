ВОЗ зарегистрировала 80 случаев оспы обезьян в 11 странах

В 11 странах мира, неэндемичных для оспы обезьян, выявлено 80 случаев данного заболевания. Кроме того, ученые изучают еще 50 возможных случаев заражения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

«На данный момент подтверждены около 80 случаев заболевания, а 50 находятся на стадии расследования. По мере расширения эпиднадзора, вероятно, будут поступать сообщения о новых случаях», — подчеркнули в ВОЗ.

В организации отметили, что эта инфекция типична для ряда стран, в которых периодически возникают вспышки заболевания. Однако для указанных 11 государств оспа обезьян таковой не является.

В настоящее время ВОЗ вместе с государствами, в которых обнаружена инфекция, а также профильными организациями расширяет область эпидемиологического надзора и разрабатывает рекомендации для профилактики и лечения.