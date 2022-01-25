Минздрав: В регионах достаточно «ЭпиВакКороны» для удовлетворения спроса на нее

Оставшихся доз препарата от коронавируса «ЭпиВакКорона» на сегодняшний день достаточно для удовлетворения потребностей всех пунктов вакцинации в регионах России. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Он отметил, что дополнительно вакцину закупают, если в этом есть потребность у того или иного региона.

«Текущие остатки препаратов „ЭпиВакКорона“ в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них», — подчеркнул Кузнецов.

Ранее газета «Ведомости» написала, что Минздрав приостановил закупку вакцины от научного центра «Вектор» и с начала года ни одной ее партии не было направлено в регионы России.

В пресс-службе «Вектора» рассказали, что «ЭпиВакКорона» имеется в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации населения. Очередной заказ от Минздрава здесь ожидают уже в феврале.

За 2021 год было произведено 13 млн доз, все они были введены в гражданский оборот. При этом эффективность препарата при профилактике коронавируса вызвала сомнения у многих специалистов.