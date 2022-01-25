news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
25 января 2022  10:08

СМИ: Минздрав приостановил закупки и поставки «ЭпиВакКороны»

news_top_970_100

Минздрав России с начала 2022 года прекратил поставки в регионы страны вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H». Это следует из реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, пишет газета «Ведомости».

Сотрудник одного из отечественных научных институтов подтвердил наличие трудностей с поставками «ЭпиВакКороны». По словам другого представителя той же организации, «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины». 

Собеседники издания в Государственной Думе и российской фармацевтической компании заявили, что препарат давно не поставляется в регионы.

Согласно данным проведенного газетой опроса 85 региональных профильных ведомств, в большинство субъектов Федерации последние партии «ЭпиВакКороны» поступили в конце ноября — начале декабря 2021 года. Даты следующих поставок неизвестны представителям региональных органов здравоохранения.

#коронавирус #Эпиваккорона
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное