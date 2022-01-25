СМИ: Минздрав приостановил закупки и поставки «ЭпиВакКороны»

Минздрав России с начала 2022 года прекратил поставки в регионы страны вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H». Это следует из реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, пишет газета «Ведомости».

Сотрудник одного из отечественных научных институтов подтвердил наличие трудностей с поставками «ЭпиВакКороны». По словам другого представителя той же организации, «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины».

Собеседники издания в Государственной Думе и российской фармацевтической компании заявили, что препарат давно не поставляется в регионы.

Согласно данным проведенного газетой опроса 85 региональных профильных ведомств, в большинство субъектов Федерации последние партии «ЭпиВакКороны» поступили в конце ноября — начале декабря 2021 года. Даты следующих поставок неизвестны представителям региональных органов здравоохранения.