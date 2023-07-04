Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС

Министерство здравоохранения Украины выпустило рекомендации на случай возможного взрыва на Запорожской атомной электростанции. Они размещены в официальном Telegram-канале ведомства.

Жителям потенциальной зоны радиационной аварии рекомендовано быть готовыми к возможной эвакуации. «Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей», — посоветовали в украинском Минздраве.

По информации ведомства, в эвакуационный чемоданчик стоит положить документы и их копии, маску для лица или респиратор, аптечку и недельный запас лекарств (при наличии хронических заболеваний), влажные салфетки, сменную одежду и обувь, минимально необходимый запас воды и еды.

«Плотно обмотайте чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем. Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах», — добавили в министерстве.

Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, не раскрывая своих источников, что украинские силы в ночь на среду будто бы собираются атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием и дронами-камикадзе. До этого о будто бы имеющей место подготовке диверсии на станции сообщило Управление стратегических коммуникаций при аппарате главнокомандующего ВСУ.