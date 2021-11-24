Минздрав Татарстана готов начать прививать бездомных

В Татарстане готовы начать вакцинацию бездомных против новой коронавирусной инфекции. Для того чтобы получить прививку, им необходим всего один документ, рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава республики.

«Мы планируем прививать людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, из социальных приютов по одному документу», – отметили в ведомстве.

Так, для вакцинации бездомному потребуется СНИЛС, полис или паспорт. Документ нужен для того, чтобы занести привитого в регистр вакцинированных. В беседе с агентством в пресс-службе ведомства объяснили, что каждая доза вакцины учетная, поэтому данные о ней необходимо внести в регистр.

Перед тем как ввести вакцину, терапевт должен провести осмотр пациента и опрос, записать его данные, которые тоже необходимо подтвердить документом.

«Выезд в социальные приюты бригад медиков для вакцинации возможен, но пока таких заявок не поступало. В случае, если будут заявки, мы открыты к сотрудничеству», – добавили в Минздраве РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что руководители социальных приютов попросили власти Татарстана о помощи в вакцинации бездомных от Covid-19.