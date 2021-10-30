Минздрав: «Спутник Лайт» должен применяться для повторной вакцинации

Препаратом «Спутник Лайт» стоит прививаться только повторно. Первую вакцинацию нужно делать двухкомпонентным препаратом. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения России сообщает РИА Новости.

«Вакцина „Спутник Лайт“ должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, он более качественный после двух этапов вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье», — объяснил глава федерального ведомства.

Ранее он рассказал, что за последние полоторы недели темпы вакцинации в России повысились почти в четыре раза.