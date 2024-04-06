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Минздрав сообщил о двух пострадавших в результате взрыва газа в Нурлате
В результате взрыва газа в Нурлате пострадали два человека. Эту информацию «Татар-информу» сообщили в Минздраве РТ.
«Один пациент госпитализирован, легкой степени, угрозы жизни нет, под наблюдением врачей. Второго пациента осмотрели, госпитализация не понадобилась. Информация обновляется», – рассказали в Минздраве РТ.
Напомним, взрыв газа произошел в трехподъездном доме №9 на Заводской улице. После взрыва случился пожар.
Как сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев, прокурор города Ильнур Гаянов находится на месте происшествия и координирует действия правоохранительных органов.
Руководитель ведомства также проконтролирует соблюдение прав жителей дома, в том числе организацию их временного размещения и питания.
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