Минздрав РТ: Среди детей, заболевших Covid-19, привитых нет

Дети, которые сейчас лечатся от коронавируса, не проходили вакцинацию против инфекции. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Среди детей, которые болеют коронавирусной инфекцией, вакцинированных нет», – подчеркнул врач.

Всего в Татарстан поступило 6,5 тысяч доз вакцины для детей «Спутник М». 94,5% доз уже израсходовано. Вакцинацию двумя компонентами прошли 5855 подростков.

Основная поставка вакцин для детей будет в начале учебного года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане коронавирусом болеют 275 детей, большинство лечатся дома.