Минздрав РТ сообщил подробности о состоянии девочки, выпавшей из окна школы в Казани

Сегодня в Детскую республиканскую больницу поступила 13-летняя девочка, сообщили «Татар-информу» в Минздраве РТ.

Девочка поступила с предварительным диагнозом «ушиб головного мозга». Она находится в состоянии средней степени тяжести.

В Минздраве РТ подчеркнули, что ребенку оказывается вся необходимая помощь, привлечены ведущие специалисты ДРКБ.

Ранее мы сообщали, что инцидент произошел в школе №129. По предварительной информации, ученица во время урока поссорилась с одноклассницей, после чего выпала из окна третьего этажа и угодила в сугроб.