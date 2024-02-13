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Минздрав РТ сообщил подробности о состоянии девочки, выпавшей из окна школы в Казани
Сегодня в Детскую республиканскую больницу поступила 13-летняя девочка, сообщили «Татар-информу» в Минздраве РТ.
Девочка поступила с предварительным диагнозом «ушиб головного мозга». Она находится в состоянии средней степени тяжести.
В Минздраве РТ подчеркнули, что ребенку оказывается вся необходимая помощь, привлечены ведущие специалисты ДРКБ.
Ранее мы сообщали, что инцидент произошел в школе №129. По предварительной информации, ученица во время урока поссорилась с одноклассницей, после чего выпала из окна третьего этажа и угодила в сугроб.
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