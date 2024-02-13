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Ученица одной из казанских школ выпала из окна третьего этажа, ее госпитализировали
Ученица одной из казанских школ выпала из окна третьего этажа, ее госпитализировали.
Сегодня в социальных сетях появилась информация, что в школе №129 ученица выпала из окна третьего этажа. Сообщалось также, что перед этим девочка якобы поссорилась с одноклассницей, конфликт произошел прямо во время урока. Школьница упала в сугроб, что, возможно, спасло ей жизнь.
Как стало известно «Татар-информу», девочку госпитализировали в ДРКБ. В больнице агентству сообщили, что в данный момент с ней работают медики, она проходит диагностику.
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