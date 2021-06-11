Минздрав РТ сообщил о повторных случаях заражения коронавирусом

В Татарстане есть повторные случаи заражения коронавирусом Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы говорим о том, что переболевшие в первую волну болеют. Это не секрет, это есть. Поверьте. Мы, когда общаемся с такими людьми, спрашиваем их, почему не вакцинировались. Как правило, в подавляющем большинстве случаев они говорят, что ошиблись, почему-то не вакцинировались», — отметил спикер.

Замминистра рассказал, что жители республики, которые повторно лежат с высокой температурой, одышкой и кислородотерапией, очень жалеют, что не позаботились о своевременной вакцинации.

«Люди, которые повторно переболевают, есть среди наших знакомых, приятелей. Они были глубоко уверены, что раз они переболели в 2020 году, значит, их не коснется эта беда в 2021 году. Это ложное убеждение, что если вы с коронавирусом столкнулись, то [защита] навсегда и надолго», — подчеркнула руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Главный санитарный врач республики посоветовала всем, кто перенес коронавирус в прошлом году, пройти вакцинацию в ближайшее время. Она добавила, что сейчас самое лучшее время для инъекции — антитела успеют выработаться в нужном объеме к сезонному подъему заболеваемости осенью.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин неоднократно призывал жителей страны вакцинироваться от коронавируса. Он назвал «Спутник V» самым безопасным в мире препаратом от Covid-19.