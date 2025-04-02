Минздрав РТ рассказал о состоянии подростка, которого сбили на зебре в Зеленодольске

Состояние подростка, которого накануне сбили на зебре в Зеленодольске, сейчас стабильное. Об этом «Татар-информу» рассказали в Минздраве Татарстана.

«Мальчик госпитализирован в отделение реанимации ДРКБ. Состояние стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметили в ведомстве.

Напомним, что ДТП произошло вчера вечером на улице Столичной. 25-летний водитель «Лады» 12-й модели вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил подростка, который переходил дорогу по зебре.