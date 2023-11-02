Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минздрав РТ соболезнует смерти подростка, которого не госпитализировали, и начал проверку
В Минздраве Татарстана прокомментировали ситуацию с гибелью подростка, которому отказали в госпитализации.
«Конечно, происшедшее – это большое горе и невосполнимая утрата для родных и близких, приносим соболезнования от лица Министерства здравоохранения Республики Татарстан», – сообщили в ведомстве.
В Минздраве также отметили, что по данному случаю начата проверка. Правовую оценку дадут эксперты и уполномоченные органы.
Минздрав Татарстана приложит максимум усилий для установления причин произошедшего.
Напомним, сегодня в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что 16-летний мальчик обратился к врачам из-за болей в шее, однако медики отказали ему в госпитализации. На следующий день он умер у себя дома. В ситуации разбирается Росздравнадзор и Прокуратура Татарстана.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников