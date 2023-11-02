Минздрав РТ соболезнует смерти подростка, которого не госпитализировали, и начал проверку

В Минздраве Татарстана прокомментировали ситуацию с гибелью подростка, которому отказали в госпитализации.

«Конечно, происшедшее – это большое горе и невосполнимая утрата для родных и близких, приносим соболезнования от лица Министерства здравоохранения Республики Татарстан», – сообщили в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что по данному случаю начата проверка. Правовую оценку дадут эксперты и уполномоченные органы.

Минздрав Татарстана приложит максимум усилий для установления причин произошедшего.

Напомним, сегодня в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что 16-летний мальчик обратился к врачам из-за болей в шее, однако медики отказали ему в госпитализации. На следующий день он умер у себя дома. В ситуации разбирается Росздравнадзор и Прокуратура Татарстана.