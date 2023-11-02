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Росздравнадзор выясняет причину смерти подростка в РТ, которому отказали в госпитализации
Росздравнадзор выясняет причину смерти подростка в Татарстане которому отказали в госпитализации в ДРКБ, сообщили в ведомстве.
Сегодня в социальных сетях появилась информация том, что в Казани умер подросток. В сообщении говорилось, что мальчик обратился к врачам из-за болей в шее, однако медики отказали ему в госпитализации. На следующий день он умер у себя дома.
Как стало известно «Татар-информу», речь идет о 16-летнем жителе поселка Осиново, у которого были диагностированы сосудистая дистония и несколько хронических болезней. Мальчик состоял на учете у невролога.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по поручению прокурора Татарстана выяснение причин и обстоятельств смерти подростка взято на особый контроль в аппарате ведомства.
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