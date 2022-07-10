Минздрав РТ: Один из пассажиров затонувшего теплохода обратился за медпомощью

Один из пассажиров затонувшего на Волге теплохода получил травму колена. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Медики всю необходимую помощь оказали ему на месте.

«В госпитализации он не нуждается», – уточнили в ведомстве.

Напомним, что сегодня днем на Волге затонул пассажирский теплоход в Верхнеуслонском районе. Погибших нет. Спасенных людей на прогулочном теплоходе «Добрый» доставили в речной порт Казани.