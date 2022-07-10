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Ру Тат
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Здоровье
10 июля 2022  20:35
Эвелина Киселёва

Минздрав РТ: Один из пассажиров затонувшего теплохода обратился за медпомощью

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Один из пассажиров затонувшего на Волге теплохода получил травму колена. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ. 

Медики всю необходимую помощь оказали ему на месте. 

«В госпитализации он не нуждается», – уточнили в ведомстве. 

Напомним, что сегодня днем на Волге затонул пассажирский теплоход в Верхнеуслонском районе. Погибших нет. Спасенных людей на прогулочном теплоходе «Добрый» доставили в речной порт Казани. 

 

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