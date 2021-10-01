Минздрав РТ о Covid-ситуации: Работаем с чрезвычайно высокими нагрузками

Медики Татарстана, которые лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией, работают с серьзной нагрузкой. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Система здравоохранения работает с чрезвычайно высокими нагрузками. Работа, естественно, не останавливается ни на секунду», — отметил спикер.

Заместитель министра здравоохранения добавил, что татарстанские медики работают на пределе своих возможностей, делая все, что в их силах.

«Стало сложнее лечить пациентов, агрессивность болезни изменилась, случаи стали более агрессивны. Сейчас ухудшение состояния происходит гораздо быстрее – 2-3 дня и пациент находится в довольно серьезном состоянии, которое требует вмешательства самых квалифицированных кадров», – добавил замминистра.

Напомним, что количество случаев заражения новым коронавирусом в Татарстане еженедельно растет на 10%.