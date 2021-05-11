news_header_top_970_100
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
news_header_bot_970_100
11 мая 2021  12:40
Эвелина Киселёва

Минздрав РТ: Нехватка донорской крови после трагедии в казанской школе — фейк

news_top_970_100

В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения с призывами к татарстанцам сдавать кровь для переливания детям, которые пострадали в казанской гимназии №175. Однако в Министерстве здравоохранения Татарстана нехватку донорской крови не подтвердили.

«Информация не соответствует действительности. Татарстанские клиники обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в казанской гимназии №175 во время стрельбы погибли восемь человек — семеро из них дети, одна учительница. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

донорская кровь ЧП в казанской школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное