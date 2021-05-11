Минздрав РТ: Нехватка донорской крови после трагедии в казанской школе — фейк

В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения с призывами к татарстанцам сдавать кровь для переливания детям, которые пострадали в казанской гимназии №175. Однако в Министерстве здравоохранения Татарстана нехватку донорской крови не подтвердили.

«Информация не соответствует действительности. Татарстанские клиники обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в казанской гимназии №175 во время стрельбы погибли восемь человек — семеро из них дети, одна учительница. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.