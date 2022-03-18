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Здоровье
18 марта 2022  22:49

Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину против Covid-19 — «Конвасэл»

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В России зарегистрировали еще одну вакцину против Covid-19. «Конвасэл» разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Информация появилась в госреестре лекарственных средств. 

«„Конвасэл“ — вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — сказано на сайте. 

Препарат был разработан в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток. Доклинические испытания завершились в июне 2021 года — исследования доказали безопасность, иммуногенность и защитный потенциал вакцины.

#коронавирус
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