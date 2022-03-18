Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину против Covid-19 — «Конвасэл»

В России зарегистрировали еще одну вакцину против Covid-19. «Конвасэл» разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Информация появилась в госреестре лекарственных средств.

«„Конвасэл“ — вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — сказано на сайте.

Препарат был разработан в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток. Доклинические испытания завершились в июне 2021 года — исследования доказали безопасность, иммуногенность и защитный потенциал вакцины.