Минздрав России назвал стоимость вакцины «Спутник V»

Цена одной дозы вакцины «Спутник V» с учетом доставки составляет около 900 рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Конечно же, Covid вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию — „Спутник V“ стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, всё это оплачивается государством сегодня», — приводит слова главы Минздрава РФ РИА Новости.

Ранее Мурашко рассказал, что в общей сложности для вакцинации россиян уже приобретено более 30 млн доз «Спутника V».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин в очередной раз призвал россиян прививаться от коронавируса. Он также назвал «Спутник V» самой безопасной в мире вакциной от Covid-19.

Пока в России зарегистрированы четыре вакцины от SARS-CoV-2. Помимо самого распространенного на данный момент «Спутника V», это «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.