Минздрав РФ уточнил сроки введения новых правил медосвидетельствования водителей

Изменения в правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

В министерстве уточнили, что к указанному сроку соответствующие государственные органы примут все необходимые подзаконные акты, а также подготовят подробные разъяснения.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года вступает в силу новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 сентября внесено не будет», – пояснили в Минздраве.