Водителям рассказали о новом порядке медосвидетельствования на опьянение

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный порядок медосвидетельствования на состояние опьянения, в том числе водителей. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, кардинальных изменений нет, но появились важные уточнения: интервал между продувами алкотестером увеличен до 15–25 минут (ранее — 15–20); мочу на анализ нужно сдать в течение 30 минут после направления, иначе потребуется сдача крови; в направлении на химико-токсикологическое исследование теперь обязательно указывать приём лекарств. Биоматериалы будут храниться 3 месяца, а масс-спектры — 5 лет.

Машаров считает, что нововведения делают процедуры более объективными и соответствующими современным стандартам. Результаты можно будет оспорить в суде.

Водителям, отказавшимся от освидетельствования, грозит штраф 45 тыс. рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Машаров назвал ужесточение мер шагом к повышению безопасности на дорогах.

Используемое оборудование не меняется — анализ выдыхаемого воздуха по-прежнему проводится с помощью алкотестера.

Новый порядок распространяется не только на водителей, но и на другие категории: работников с признаками опьянения, несовершеннолетних, лиц, совершивших административные правонарушения, или когда результат медосвидетельствования необходим для расследования уголовных дел.

Документ, утвержденный Минздравом РФ, заменяет правила 2015 года и будет действовать до 2031 года.