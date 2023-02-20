Минздрав РФ объяснил, кому из медиков положены новые выплаты из Соцфонда

Российский Минздрав подготовил проект приказа с уточнением, кому именно из медицинских работников положены новые выплаты, о которых Правительство России заявило в конце прошлого года. Этот шаг ведомство объяснило тем, что на местах «возникло недопонимание, как трактовать правительственный документ», пишет «Парламентская газета».

Напомним, согласно правительственному постановлению, с 2023 года врачи, медсестры, младший медперсонал в поликлиниках, амбулаториях, ФАПах, районных больницах, скорой помощи должны получать к основной зарплате дополнительные начисления. В новом приказе уточняется, что доплачивать нужно работникам центральных районных, районных и участковых больниц, «являющихся, как самостоятельными юрлицами, их филиалами, так и структурными подразделениями медицинских организаций».

Также авторы документа уточнили несколько категорий медработников, которым положена дополнительная поддержка: это акушеры-гинекологи, кардиологи, онкологи, ведущие диспансерное наблюдение пациентов как в обычных поликлиниках и стационарах, так и специализированных, в частности, онкологических или кардиологических диспансерах.

Размер доплаты должен соответствовать объему работы сотрудника – так, к примеру, в центральной районной больнице кто-то работает на полную ставку, кто-то на половину, и это обязательно надо учитывать при начислении прибавки, пояснила изданию зампред комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина. «Любая доплата медработникам — это большое подспорье, тем более там, где есть дефицит кадров. И я это могу только приветствовать», — сказала она, признав, что этого все-таки недостаточно. По ее мнению, первичное звено здравоохранения недофинансировано минимум на 30 %.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что размер новой выплаты медработникам будет варьироваться от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации. Оператором выплаты определен Фонд пенсионного и социального страхования России.