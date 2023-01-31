Социальный фонд России напомнил татарстанцам о новых выплатах медработникам

С января 2023 года введена новая выплата медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Об этом сообщил сегодня управляющий Социальным фондом России по Татарстану Эдуард Вафин на коллегии ведомства в Казани.

«Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации. Оператором выплаты определен Фонд пенсионного и социального страхования России. Наша задача заключается в том, чтобы осуществить социальную выплату работникам медицинских организаций своевременно и в полном объеме», – сказал он.

Вафин отметил, что в первом полугодии 2022 года региональное отделение Фонда социального страхования осуществляло и социальные выплаты медицинским и социальным работникам, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. За год проведено более 154 тыс. специальных социальных выплат медицинским и социальным работникам на сумму около 2,6 млрд рублей.