Минздрав РФ: некоторые регионы близки к победе над COVID-19

Несколько российских регионов уже почти справились с пандемией коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом он не стал уточнять, какие из субъектов федерации наиболее близки к победе над вирусом.

«Но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — уточнил министр в интервью «РИА Новости».

В Татарстане темп прироста заболевших COVID-19 сохраняется на уровне 0,1%, на 4 июня в республике были зарегистрированы 21 604 случая.